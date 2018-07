Não tenho planos de desistir do tênis, diz Serena Williams

"Não tenho intenção de parar, e eu acho que ela pensa o mesmo," disse, que junto com sua irmã mais velha, tornou-se uma das principais personagens do tênis feminino por uma década e meia.

"Eu gosto tanto de estar na quadra e estou me divertindo muito, tem sido ótimo."

Apesar de seu discurso otimista, a norte-americana de 30 anos, que foi surpreendentemente eliminada na estreia do Aberto da França mês passado, parecia sombria em uma coletiva em Wimbledon onde ela terá a tarefa de tentar vencer pela quinta vez a partir da próxima semana.

Venus tem caído no ranking desde que foi diagnosticada com uma doença auto-imune. Ela foi eliminada na segunda rodada em Roland Garros, mas foi a derrota de Serena na estreia diante da francesa Virginie Razzano a maior surpresa do torneio.

Serena, vestida toda de preto e menos falante do que o usual, garantiu a derrota em Paris não deve afetar sua confiança para Wimbledon, que começa na segunda-feira.

"Perder me deixa mais motivada," disse Serena. "Toda experiência para mim é ensinamento. Se você não aprende, isso vai continuar acontecendo, então..."

Serena, sexta no ranking mundial, disse que sempre se entusiasmou com a ideia de defender o título olímpico de duplas com Venus nas mesmas quadras em julho e agosto.

"Será ótimo ter a oportunidade de jogar duplas novamente. Eu desejo que nós defendamos o título olímpico, seria muito legal."

Chegando em Londres com o apetite aguçado pelos Jogos Olímpicos, ex-número um do mundo disse: "Eu joguei duas Olimpíadas, o que é impressionante, e tenho duas medalhas de ouro, o que é melhor."

Quando o dia de parar finalmente chegar, Serena brincou dizendo que pode se tornar uma estrela do rock. "Vou ter de fazer ajustes, claro. “Quem sabe, me torne uma estrela do rock."

Questionada se realmente teria planos nesse sentido, Serena sorriu e afirmou: "“Sem chance."