Naomi Osaka derrota belga com tranquilidade e avança às quartas em Melbourne

Naomi Osaka venceu seu segundo jogo no ano com muito mais tranquilidade e já está nas quartas de final do WTA 250 de Melbourne, na Austrália. Depois de ter passado por muitos altos e baixos em sua estreia na temporada, a japonesa, número 13 do mundo, eliminou nesta quinta-feira a belga Maryna Zanevska, 82.ª do ranking, por duplo 6/1, em apenas 58 minutos.

Osaka vinha de uma vitória em três sets, em mais de duas horas, contra a francesa Alizé Cornet, em jogo que ela fez 51 winners e 57 erros não-forçados. Já contra Zanevska, a japonesa sacou muito bem. Ela não enfrentou break-points e cedeu apenas 10 pontos em seus games de serviço. A ex-número 1 do mundo disparou três aces, fez 10 winners de forehand e um com o backhand.

A próxima adversária de Osaka será a alemã Andrea Petkovic, ex-Top 10 e atual 75.ª do ranking aos 34 anos. Elas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Petkovic venceu o primeiro encontro, realizado ainda em 2014, enquanto que a japonesa deu o troco em 2019 em Pequim. Petkovic avançou depois de vencer a francesa Clara Burel por 7/5, 2/6 e 6/4.

"Ela é uma grande campeã e uma jogadora que eu me lembro de assistir quando era mais nova. Eu me lembro da primeira vez que treinei com ela e foi incrível, porque eu nunca havia treinado com uma jogadora top. Sei que ela é uma grande jogadora e também me lembro fazia uma dancinha depois de vencer os jogos, mas não quero ver isso amanhã", brincou a japonesa, na entrevista ainda em quadra. "Estou apenas feliz por estar aqui e espero jogar bem".

Também avançou a romena Simona Halep, que parece reencontrar suas melhores sensações dentro de quadra. Nesta quinta-feira, ela obteve mais uma boa vitória arrasando a compatriota Elena Ruse em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/1.

Segunda mais bem cotada ao título, Halep deverá encontrar um desafio bem mais duro pela frente. Nas quartas de final, a ex-número 1 do mundo medirá forças com a suíça Viktorija Golubic, cabeça de chave número 6, que derrubou a quali holandesa Lesley Kerkhove também em sets diretos, com o placar final de 6/3 e 6/0.