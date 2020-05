Naomi Osaka ganha R$ 206 milhões e é a atleta mais bem paga no período de um ano

Com o faturamento de US$ 37,4 milhões (cerca de R$ 206 milhões) em 2019, entre premiações, patrocínios e bônus, a tenista japonesa Naomi Osaka se tornou a atleta mais bem paga na história, no período de um ano, de acordo com a revista Forbes. A lista completa será divulgada na próxima semana.

Com este rendimento, Osaka, campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2018 e do Aberto as Austrália em 2019, superou a norte-americana Serena Williams, que ganhou US$ 36 milhões em 2016. No ano anterior, a russa Maria Sharapova acumulou US$ 29,7 milhões.

Ex-primeira do ranking mundial, Osaka é a 29.ª colocada na lista dos 100 atletas mais bem pagos do ano passado, que só aponta outra mulher, Serena Williams, em 33.º lugar, confirmando a grande desigualdade nos valores da premiação entre homens e mulheres.

Antes de completar 16 anos, Naomi Osaka estreou no tênis profissional em 2014 e logo alcançou um lugar entre as 40 melhores do mundo. Atualmente, a atleta possui contratos com 15 grandes marcas internacionais.