Nas duplas mistas, Hingis fatura segundo título em Wimbledon

Martina Hingis voltou a mostrar seu talento na grama sagrada de Wimbledon e conquistou, um dia após ser campeã nas duplas femininas, o título das duplas mistas do torneio ao lado do indiano Leander Paes. Esse é o terceiro título da suíça, ex-número 1 do mundo, em Grand Slams neste ano. Ela ganhou a final de duplas mistas no Aberto da Austrália, também com Paes, e venceu no sábado a decisão das duplas femininas, ao lado da também indiana Sania Mirza.

A dupla formada por Hingis e Paes derrotou neste domingo a dupla formada pela húngara Timea Babos e pelo austríaco Alexander Peya, parceiro do brasileiro Bruno Soares no circuito de duplas masculinas, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em 40 minutos de jogo.

Hingis, de 34 anos, que venceu as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina por 2 sets a 1 na final de duplas femininas no sábado, garante assim seu quinto título em Wimbledon, após o título de simples em 1997 e os dois triunfos em duplas em 1996 e 1998.