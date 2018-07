Nas duplas mistas, Colômbia volta a vencer Grand Slam após 43 anos

Juan Sebastián Cabal se tornou, neste domingo, o segundo tenista colombiano a ganhar um Grand Slam. Ele faturou o título de duplas mistas do Aberto da Austrália, em Melbourne, jogando ao lado da norte-americana Abigail Spears. A vitória na decisão foi sobre os experientes Sania Mirza, da Índia, e Ivan Dodig, da Croácia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Parceiro de Robert Farah nas duplas masculinas, Cabal, de 30 anos, tem oito títulos no circuito da ATP, três deles no Brasil - ganhou o Rio Open do ano passado - e chegou à sua segunda final de Grand Slam. Em 2011, com o argentino Eduardo Schwank, perdeu a final de duplas masculinas de Roland Garros.

Agora, ele se junta a Iván Molina, que em 1974 ganhou o título de duplas mistas de Roland Garros junto com Martina Navratilova. São os únicos colombianos com títulos deste nível. Pelo feito, recebeu os cumprimentos até do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. "Orgulho colombiano! Parabéns Cabal por deixar o nome do país no alto ao ganhar o título do torneio misto do Aberto da Austrália", postou o mandatário no Twitter.

O título também foi o primeiro major da carreira de Spears, que, aos 35 anos, está em sua última temporada no circuito. Com o mexicano Santiago González, ela havia falhado em duas decisões de US Open, em 2013 e 2014. Neste último, perdeu a final exatamente para Mirza e o brasileiro Bruno Soares.