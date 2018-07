Nas livrarias, um competente relato sobre o tenista que encanta o Ibirapuera

SÃO PAULO - Depois do lançamento da biografia de Andre Agassi, um tenista com uma gama de conquistas que inclui Brooke Shields, criado por um pai obcecado por vitórias e ex-usuário confesso de uma droga chamada crystal meth, qual relato de trajetória de craque do tênis ainda pode parecer interessante? O grande público, aquele não tão fanático por tênis, poderia passar indiferente pelas prateleiras que comportam "A Biografia de Roger Federer", escrita pelo jornalista suíço René Stauffer (Editora Évora). Seria um erro.

Stauffer, jornalista especializado em tênis há várias temporadas, cumpriu com competência a tarefa de narrar a história do maior colecionador de títulos de Grand Slam da história (17 troféus). Entrevistado por Stauffer pela primeira vez quando tinha apenas 15 anos, Federer revela uma ambição e uma confiança em si mesmo que estarrecem. Talvez os fãs de literatura de autoajuda encontrem, na prateleira de livros esportivos, um relato bem mais interessante sobre o que significa ter uma mente de fato poderosa.

A primeira reportagem de Stauffer sobre o garoto que um dia iria se tornar o maior tenista de todos os tempos teve como título uma frase dita pelo aprendiz de fera. "Alguém tem de ser capaz de fazer um jogo perfeito".

Despercebido pelo público suíço nos primeiros anos de sua carreira, que acompanhava outro talento impressionante - o de Martina Hingis, que se tornou número 1 do mundo aos 17 anos - Federer, que já revelava uma coordenação motora incomum na infância, se empenhou no cultivo de um atributo que sempre considerou estar ao seu alcance - a perfeição.

Stauffer mostra como o adolescente avesso a festas, que costumava dispender os momentos livres jogando videogame ou vendo TV, extraía valiosas lições da telinha apenas observando detalhes de jogos de Boris Becker e Pete Sampras. Obcecado por controle, Federer, que rapidamente alcançou o domínio do jogo, teve apenas que amadurecer para poder lidar com os fatores que lhe tiravam a concentração. Assim, fica explicado por que o suíço alcançou melhores resultados, no início da carreira, em torneios indoor. O vento era um dos poucos adversários aos quais o prodígio não conseguia dar resposta.

No prefácio, o brasileiro Thomaz Koch, assim como tantos outros, se admira com a facilidade demonstrada pelo ás. "Federer não se cansa", escreveu o ídolo de várias gerações de tenistas do Brasil. Impecável, sempre bem barbeado e com sua bandana perfeitamente colocada nos cabelos bem cortados, o suíço chega a irritar torcedores com sua impassibilidade. Quem conhece essas imagens fica surpreso quando Stauffer relata que o tenista, durante o seu aprendizado, emitia gritos "primários" no vestiário. Era a forma que ele encontrava para exorcizar a frustração por não conseguir ser perfeito sempre.

Corajoso para comer um portentoso sanduíche de mortadela num dia de intenso calor no Mercadão, como demonstrou nesta quinta-feira, em São Paulo, o ex-número 1 manifestou igual confiança ao comentar sobre suas chances quando teve que enfrentar Agassi, aos 17 anos, no Swiss Indoors. "Eu sei contra quem vou jogar, ao contrário de Agassi, que não tem a mínima ideia de quem eu sou. Vou jogar para vencer."

Federer perdeu, e por categóricos 6-3 e 6-2, mas continuou aprendendo. O suficiente para embevecer os que derrotava pelo caminho. Stauffer pinça frases que ilustram o impacto que deixa o craque. É o caso da declaração de Paolo Bertolucci, capitão da equipe italiana derrotada na Copa Davis de 99. Depois de ver o jovem helvético bater o número 1 da Itália de então, Davide Sanguinetti, por 3 a 2, Bertolucci se consola. "Foi uma pena ter Federer como oponente, mas foi bom assisti-lo. Não há muitas pessoas que conseguem jogar tênis tão bem."

Stauffer aborda as façanhas e também os (raros) fracassos, como a busca, até hoje infrutífera, pelo ouro olímpico, uma glória que a Suíça já tem - Marc Rosset foi campeão em Barcelona/92. Um dos poucos erros do autor foi ter incluído a letra da canção Grand Slam Man, escrita por John Macom e interpretada por um certo Bige.

A música, no entanto, não deixa de tornar explícito como o craque foi capaz de levar muita gente ao delírio.

(...)

Roger Federer, you're a predator

He'll attack you from the start

Roger Federer, you're a shreader

He will tear you right apart

He's your Grand Slam Man

He's your Grand Slam Man

This one's for the fans

(...)

He's your Grand Slam Man

He's your Grand Slam Man

He's not working on his tan

He's even won in Roterdam

And they like him in Japan

He's youy Grand Slam Man

-----------------------------------------------

Roger Federer, você é um predador

Ele te atacará desde o início

Roger Federer, você é um triturador

Ele vai te partir ao meio

Ele é o cara do Grand Slam

Ele é o cara do Grand Slam

E essa é para os fãs

Ele é o cara do Grand Slam

Ele é o cara do Grand Slam

Ele não está apenas se bronzeando

Ele venceu até mesmo em Roterdã

E gostam dele no Japão

Ele é o cara do Grand Slam

Federer não merecia isso.