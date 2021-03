Nas oitavas em Buenos Aires, Thiago Monteiro diz conviver com dores na coxa

Em um bom começo de temporada, o tenista brasileiro Thiago Monteiro já está nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Antes, foi semifinalista de outro ATP 250 em Melbourne, chegou à segunda rodada do Aberto da Austrália e caiu nas quartas em Córdoba, também em solo argentino, na semana passada, onde passou a sentir dores na coxa direita por causa do desgaste físico com jogos e viagens.

Depois de vencer o espanhol Roberto Carballes Baena, que também foi seu adversário em Córdoba, na noite de segunda-feira, na estreia em Buenos Aires, Monteiro revelou estar se sentido bem mesmo com as dores. Inclusive jogará a chave de duplas ao lado do sueco Andre Goransson.

"É estar bem firme na dupla para me preparar melhor para as oitavas de simples. A coxa está bem melhor. Ainda dolorido, mas não incomoda pra jogar. Não acho que tenha algum risco de agravar lesão ou algo do tipo", afirmou o brasileiro, que é o número 74 do ranking da ATP.

Na próxima rodada, Monteiro enfrentará o sérvio Miomir Kecmanovic, cabeça de chave 4 em Buenos Aires. Os tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional, pelo qualifying do Aberto da Austrália em 2019, com vitória do europeu. "Vai ser uma segunda rodada difícil. Logo contra um dos favoritos, que é um cara que joga bem e gosta de cortar o tempo, mas venho me sentindo bem e acredito que tenho uma boa chance se eu continuar com essa consistência", disse.

Na chave de duplas, a estreia será contra o compatriota Marcelo Demoliner e o seu parceiro, o mexicano Santiago González.