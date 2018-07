Nastase admite que 'perdeu a cabeça', mas critica punição da ITF

O ex-tenista romeno Ilie Nastase admitiu nesta segunda-feira que "perdeu a cabeça" no sábado ao xingar integrantes da equipe da Grã-Bretanha e o árbitro do confronto entre a Romênia e as britânicas, pela repescagem do Grupo Mundial II, na cidade romena de Constanta. Mas, para o ex-atleta de 70 anos, a punição aplicada pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) foi desproporcional.

"Sim, eu perdi a cabeça", declarou Nastase, em entrevista à agência de notícias Associated Press. O descontrole durante a britânica Johanna Konta e a local Sorana Cirstea, que chegou a causar a interrupção da partida, causou uma suspensão provisória a Nastase em todos os eventos organizados pela ITF, incluindo os torneios de Grand Slam.

A punição vai atrapalhar mais diretamente Nastase na Fed Cup. O romeno é o capitão do seu país na competição. E, ao vencer a Grã-Bretanha por 3 a 2 no domingo, o time romeno se garantiu na chave do Grupo Mundial II, espécie de segunda divisão do torneio entre países. Se a punição virar definitiva, Nastase não poderá liderar a equipe no próximo confronto da Romênia. "A punição é algo louco, louco", criticou o romeno.

Nastase também questionou as críticas de racismo contra seu comentário sobre Serena Williams. No fim de semana, o romeno afirmou que o filho que a tenista espera seria "chocolate com leite". "Eu gostaria de saber qual palavra racista eu usei?", declarou o romeno, acrescentando que é amigo da tenista. Mas, há duas semanas, ele criticou a norte-americana ao afirmar que ela se dopa para obter seus resultados no circuito.

No sábado, o ex-tenista também foi acusado de insultar a jornalista Eleanor Crooks. Ele a chamou de "estúpida" por causa de matéria publicada por ela na qual transcrevia declarações de Nastase sobre Serena Williams.