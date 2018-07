Nervoso, Djokovic perde de Bautista Agut e cai na semifinal em Xangai

Ainda não foi desta vez que Novak Djokovic recuperou a alegria de jogar tênis. O número 1 do mundo se despediu do Masters 1000 de Xangai neste sábado com uma apresentação fraca e muita irritação, diante do espanhol Roberto Bautista Agut. O sérvio foi eliminado na semifinal, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em seu primeiro torneio desde o US Open.

No Grand Slam de Nova York, o líder do ranking fora surpreendido na final pelo suíço Stan Wawrinka. Após a decepção, Djokovic revelou dores no cotovelo e admitiu que estava desanimado com o tênis e buscava retomar o prazer de jogar. Sua meta era tentar jogar sob pressão neste giro asiático, antes do fim da temporada.

Mas não foi o que se viu neste sábado. Nervoso e até irritado em alguns momentos da partida, o número 1 do mundo quebrou raquetes, rasgou sua camisa em um momento de fúria e até discutiu com o árbitro de cadeira, mesmo após o fim da partida.

O descontrole emocional se refletiu no desempenho do sérvio. Instável, cometeu erros bobos com diferentes golpes e perdeu disputas de pontos que costuma vencer com facilidade. Ao todo, foram 29 erros não forçados.

Desta forma, Bautista Agut conseguiu controlar a partida desde o set inicial, quando salvou dois break points e faturou a primeira quebra da partida, em duas chances cedidas pelo sérvio.

Na segunda parcial, o número 1 do mundo elevou seu padrão de jogo e esboçou reação. Chegou a ter sete break points. O espanhol salvou cinco deles. No entanto, Bautista Agut foi mais efetivo quando teve oportunidade de quebrar o serviço do favorito. Em quatro chances, aproveitou três e confirmou a vitória depois que Djokovic salvou três match points.

Foi a primeira vez que o espanhol derrotou o número 1 do mundo no circuito profissional, após cinco derrotas seguidas. Atual 19º do ranking, Bautista Agut vai disputar sua primeira final de nível Masters 1000 na carreira, sendo a 10ª decisão em torneios da ATP. Seu próximo adversário vai sair do confronto entre o escocês Andy Murray e o francês Gilles Simon.