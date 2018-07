Nestor e Mladenovic são campeões nas duplas mistas na Austrália

MELBOURNE - O canadense Daniel Nestor e a francesa Kristina Mladenovic conquistaram neste domingo o título do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália de tênis. Na decisão, em Melbourne, eles derrotaram o romeno Horia Tecau e a indiana Sania Mirza, cabeças de chave número 6, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Nestor e Mladenovic, que ganharam o título de duplas mistas em Wimbledon no ano passado, salvaram todos os cinco break points dos adversários, e ainda conseguiram quatro quebras de serviço na final, que durou 58 minutos.

"Kiki (Mladenovic), ela é o melhor jogador de duplas mistas. Ela realmente me ajuda na quadra", afirmou Nestor, de 41 anos. "Na verdade, eu tenho que cobrir menos a quadra, o que é perfeito para mim, porque eu sou tão velho".

Nestor já venceu a chave de duplas masculinas dos quatro torneios do Grand Slam. Este foi o seu terceiro título de duplas mistas na Austrália - os outros foram em 2007 2011. O canadense tem 12 títulos nesses torneios, sendo oito em duplas masculinas e quatro nas mistas.

"Eu sempre digo aos meus amigos que a minha melhor chance de vencer Grand Slams são hoje em dia nas mistas. Mas, obviamente, eu ainda gostaria de ganhar títulos de duplas masculinas", disse Nestor. "Você sabe, eu acho que tenho uma boa parceira também. Eu só acho que essa é a melhor chance, mas vou continuar jogando e esperando o que vem".