Nick Kyrgios bate Milos Raonic e faz semifinal em Miami contra Kei Nishikori

Com a segunda vitória em quatro confrontos contra o tenista do Canadá, Kyrgios atingirá na próxima semana a melhor colocação da carreira no ranking - estará no Top 20 da ATP. Além disso, será o melhor australiano da lista, ultrapassando Bernard Tomic, atualmente o 20.º colocado.

O seu rival nesta sexta-feira será o japonês Kei Nishikori, que mais cedo travou uma batalha para derrotar o francês Gael Monfils por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5), em quase 2 horas e 30 minutos de duelo. O confronto direto entre os dois está 1 a 0 para o tenista do Japão.

A outra disputa por um lugar na decisão em Miami terá o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, contra o belga David Goffin.

FEMININO - Na outra chave da competição em Miami, a bielo-russa Victoria Azarenka segue em grande fase. Campeã em Indian Wells há pouco mais de 15 dias, chegou nesta quinta-feira à decisão com a vitória sobre a alemã Angelique Kerber, atual vencedora do Aberto da Austrália, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Na final, jogará contra a russa Svetlana Kuznetsova, que garantiu o retorno à decisão do torneio após 10 anos. Para tanto, superou a suíça Timea Bacsinszky também por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.