Nick Kyrgios fica fora da Copa Hopman por lesão nas costas

Nick Kyrgios desistiu de defender a equipe da Austrália na próxima edição da Copa Hopman - torneio de tênis no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe - por causa de uma lesão nas costas. Diante da situação, ele será substituído por Matthew Ebden.

Kyrgios, que venceu o espanhol Rafael Nadal nas oitavas de final da última edição de Wimbledon, em julho, e está em 52º lugar no ranking da ATP, também se programou para jogar o Torneio de Sydney, antes do início do Aberto da Austrália, marcado para 19 de janeiro, mas agora isso se tornou incerto por causa da contusão.

Agora, Ebden, o número 231 do mundo, será o parceiro de Casey Dellacqua, 29ª colocada no ranking da WTA, na Copa Hopman, que será disputada em Perth, na Austrália. A equipe anfitriã estreará diante da Polônia neste domingo, no dia de abertura da competição, que também contará com o duelo Canadá x República Checa.

As outras quatro equipes participantes da Copa Hopman vão disputar seu primeiro jogo na próxima segunda-feira. Os Estados Unidos vão encarar a Itália e a Grã-Bretanha duelará com a França.