Nick Kyrgios ganha de outro Top 10 e avança à final em Marselha

Um dos jogadores mais polêmicos do circuito profissional, o australiano Nick Kyrgios mostra também que tem muito talento. Neste sábado, derrubou mais um Top 10 que apareceu na sua frente nesta semana e avançou à final do Torneio de Marselha, um ATP 250 disputado na França. A vítima da vez foi o checo Tomas Berdych, número 8 do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos.

Nas quartas de final, Kyrgios havia eliminado o francês Richard Gasquet, 10.º colocado do ranking mundial da ATP. O australiano de 20 anos está na 41.ª posição e se classificou para a sua segunda decisão na carreira - perde em Estoril, em Portugal, no ano passado.

O seu rival será o croata Marin Cilic, que teve mais dificuldades para ganhar do francês Benoit Paire por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3, em quase duas horas de duração. O tenista da Croácia, número 12 do mundo, buscará neste domingo a sua 15.ª conquista na carreira, sendo que a mais importante foi o US Open de 2014.

Na decisão, Cilic tentará manter a sua invencibilidade contra Kyrgios. No único duelo até agora, os dois se enfrentaram na segunda rodada de Roland Garros, em Paris.