Kyrgios não dá chances a Nadal, vence e avança à semi em Cincinnati

O australiano Nick Kyrgios fez nesta sexta-feira uma de suas melhores partidas da carreira no circuito profissional de tênis. No segundo jogo do dia para ambos por causa da chuva que atrapalhou a programação do dia anterior, o tenista da Austrália não deu a mínima chance para o espanhol Rafael Nadal, que será o número 1 do mundo na semana que vem, e venceu por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 7/5, em 1 hora e 20 minutos - para avançar às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Com apenas 22 anos e atual número 23 do ranking da ATP, Nick Kyrgios chega à sua terceira semifinal de Masters 1000 na carreira profissional e deve voltar ao Top 20 na atualização da lista na próxima semana. Azar de Rafael Nadal, que segue em jejum de títulos em quadras de piso duro - o último foi em Doha, no Catar, em janeiro de 2014.

Neste sábado, Nick Kyrgios buscará a vaga na decisão contra o outro tenista espanhol. Será contra o experiente David Ferrer, de 35 anos e número 31 do mundo, que passou com tranquilidade pelo austríaco Dominic Thiem, o oitavo colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 16 minutos de jogo.

No outro lado da chave, o búlgaro Grigor Dimitrov passeou em sua partida pelas quartas de final. Contra o japonês Yuichi Sugita, surpresa em Cincinnati, o número 11 do mundo ganhou por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 58 minutos.

Nas semifinais, Grigor Dimitrov terá pela frente o norte-americano John Isner, que passou por mais um compatriota neste Masters 1000. Um dia depois de bater Frances Tiafoe, o atual 19.º colocado do ranking da ATP venceu Jared Donaldson, de 20 anos e 60.º do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em 1 hora e 30 minutos de disputa.