Nicolas Almagro bate Berdych e fará final com Hanescu em Nice

NICE - O espanhol Nicolas Almagro venceu o checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta sexta-feira, e garantiu vaga na final do Torneio de Nice, que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa neste domingo, em Paris.

Cabeça de chave número 3 da competição, Almagro voltou a mostrar sua força no piso de saibro ao desbancar o tenista pré-classificado como segundo maior favorito ao título e atual sexto colocado do ranking mundial. Foi a segunda vitória do espanhol em cinco duelos contra Berdych, que só havia caído diante do adversário no distante Torneio de Bastad de 2006.

Atualmente na 12.ª colocação da ATP, o tenista da Espanha terá pela frente na decisão uma surpresa: o romeno Victor Hanescu, que nesta sexta surpreendeu o ucraniano Alexandr Dolgopolov, quinto cabeça de chave, ao aplicar duplo 6/3. O triunfo também serviu como um troco pela derrota por 2 sets a 0 sofrida para o rival no Masters 1.000 de Indian Wells deste ano.

Com isso, o romeno que figura na 69.ª posição do ranking mundial tentará buscar o título em sua primeira final no ano, enquanto Almagro terá grande chance de ganhar o seu terceiro torneio em quadras de saibro nesta temporada.

Almagro ganhou os três duelos que travou com Hanescu até hoje, sendo dois deles no saibro. O último foi neste ano, em Acapulco, e o outro triunfo na superfície ocorreu no Torneio de Barcelona de 2009. O espanhol ainda levou a melhor sobre o rival no piso duro de Auckland, na Nova Zelândia, também em 2011.