Nicolas Almagro estreia com vitória no Torneio de Houston

HOUSTON - Principal favorito ao título, o espanhol Nicolas Almagro teve uma estreia complicada no saibro do Torneio de Houston, nos Estados Unidos. E, diante do francês Gael Monfils, precisou de uma virada para avançar na competição, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/3.

Nas quartas de final, o primeiro cabeça de chave vai enfrentar o italiano Paolo Lorenzi, que seguiu na competição ao bater o compatriota Flavio Cipolla, por 7/6 (7/4) e 6/1.

Já o espanhol Fernando Verdasco protagonizou outra decepção no circuito. O ex-Top 10 foi eliminado na segunda rodada ao ser derrotado pelo compatriota Ruben Ramirez Hidalgo por 6/3 e 6/2.

O tenista da Espanha vai cruzar com o jovem Rhyne Williams. O local, de apenas 22 anos e 144º colocado no ranking, não se intimidou com os 28 aces do croata Ivo Karlovic e venceu a partida por 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3). Karlovic substituiu outro tenista dos Estados Unidos, Sam Querrey, que desistiu da competição.

Maior aposta dos torcedores da casa, John Isner teve trabalho para superar o compatriota Jack Sock em três sets: 7/5, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/3). Seu próximo adversário sairá do confronto entre o alemão Tommy Haas, um dos favoritos ao título, e o lituano Ricardas Berankis.

Nas duplas, o brasileiro André Sá e o austríaco Oliver Marach não resistiram aos irmãos Bob e Mike Bryan e foram eliminados logo na estreia, pelo placar de 6/0 e 6/1. O jogo teve início na quarta, mas foi interrompido por causa da chuva e reiniciado nesta quinta, com o mesmo domínio dos norte-americanos.

MARROCOS

O Torneio da Casablanca contou nesta quinta com quatro jogos que definiram os confrontos das quartas de final. Os quatro favoritos avançaram na competição. O sul-africano Kevin Anderson vai duelar com o esloveno Grega Zemlja enquanto o eslovaco Martin Klizan enfrentará o holandês Robin Haase.

Na outra ponta da chave, definida na quarta, o favorito Stanislas Wawrinka terá pela frente o espanhol Guillermo Garcia-Lopez enquanto o francês Benoit Paire duelará com o espanhol Tommy Robredo, ex-Top 10 do ranking da ATP.