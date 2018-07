Nicolás Almagro jogará exibição no lugar de Rafael Nadal em Abu Dabi

ABU DABI - O espanhol Nicolás Almagro irá substituir o seu compatriota Rafael Nadal no torneio de exibição de Abu Dabi, o Mubadala World Tennis Championship, que começará nesta quinta-feira. Ele foi confirmado nesta quarta pelos organizadores da competição, depois de o atual tenista número 4 do mundo ter anunciado, na última terça, a sua desistência do evento por causa de um problema estomacal.

Afastado desde junho das competições do circuito profissional por causa de uma lesão no joelho, Nadal faria o seu retorno às quadras em Abu Dabi, mas acabou adiando a sua volta para 2013. Ele estrearia na sexta-feira em Abu Dabi diante do vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray e o sérvio Janko Tipsarevic. Com a desistência do tenista, Almagro é que pegará o ganhador deste duelo, programado para esta quinta.

A competição de exibição realizada nos Emirados Árabes serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 14 de janeiro, em Melbourne, e Almagro festejou a chance que ganhou de poder disputá-la.

"Esse campeonato ganhou a reputação de ser um dos eventos da elite na região e estou animado para me juntar a este grande grupo de tenistas em Abu Dabi. Isso já tem a sensação de uma quarta de final de Grand Slam e será uma grande preparação para a próxima temporada", afirmou o espanhol, atual 11.º colocado do ranking mundial, por meio do site oficial do torneio de exibição.

Além de Andy Murray, atual campeão olímpico e tenista número 3 do planeta, o torneio em Abu Dabi terá como outra principal atração Novak Djokovic. Líder do ranking mundial, assim como Almagro o sérvio só irá estrear na sexta-feira. Ele pegará o ganhador do confronto entre o espanhol David Ferrer, quinto colocado da ATP, e o checo Tomas Berdych, o atual sexto. Essa partida ocorrerá nesta quinta.