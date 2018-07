Nicolas Almagro sobe para 10.º no ranking após ser vice em Hamburgo

LONDRES - O espanhol Nicolas Almagro está de volta ao Top 10 do ranking da ATP, que foi atualizado nesta segunda-feira. Vice-campeão do Torneio de Hamburgo ao ser derrotado na final de domingo pelo francês Gilles Simon, ele subiu quatro posições na lista para assumir a décima colocação, com 2.165 pontos.

A lista continua sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que não entrou em quadra na última semana e está com 13.155 pontos. Ele é seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 11.270 pontos, e pelo suíço Roger Federer, com 9.530. O britânico Andy Murray ocupa a quarta colocação, à frente do sueco Robin Soderling, do espanhol David Ferrer, do francês Gael Monfils e do checo Tomas Berdych.

Bicampeão do Torneio de Atlanta, o norte-americano Mardy Fish permanece em nono lugar no ranking da ATP. O também norte-americano Andy Roddick deixou o Top 10 e caiu para o 12.º lugar, sendo ultrapassado por Almagro e Simon, que subiu sete posições com o título em Hamburgo e está em 11.º lugar. O russo Mikhail Youzhny, que caiu nas semifinais em Hamburgo, ganhou três colocações e assumiu o 14.º lugar.

O brasileiro Thomaz Bellucci perdeu uma posição no ranking da ATP. O melhor tenista do País na lista defendia 90 pontos de Hamburgo e somou 45 de Estoril que ainda não estavam contando para a sua pontuação. Assim, está com 1.180 pontos, em 34.º lugar, tendo sido ultrapassado pelo norte-americano John Isner, vice-campeão do Torneio de Atlanta. Ricardo Mello, o outro tenista brasileiro entre os 100 melhores do mundo, perdeu dois postos e agora está em 91.º lugar no ranking da ATP.

Ranking da ATP, 25/07:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.155 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 11.270

3.º Roger Federer (SUI), 9.530

4.º Andy Murray (GBR), 6.855

5.º Robin Soderling (SUE), 4.325

6.º David Ferrer (ESP), 4.210

7.º Gael Monfils (FRA), 2.695

8.º Tomas Berdych (RCH), 2.470

9.º Mardy Fish (EUA), 2.435

10.º Nicolas Almagro (ESP), 2.165

11.º Gilles Simon (FRA), 2.155

12.º Andy Roddick (EUA), 2.110

13.º Richard Gasquet (FRA), 2.105

14.º Mikhail Youzhny (RUS), 1.990

15.º Viktor Troicki (SER), 1.970

16.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.945

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.935

18.º Jurgen Melzer (AUT), 1.875

19.º Juan Martin del Potro (ARG), 1.665

20.º Fernando Verdasco (ESP), 1.600

-----------------------------------------

34.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.180

91.º Ricardo Mello (BRA), 609

112.º João Souza (BRA), 496

129.º Rogério Dutra Silva (BRA), 436

175.º Júlio Silva (BRA), 312