Nicolas Almagro vence e enfrenta David Nalbandian em Buenos Aires

BUENOS AIRES - O espanhol Nicolas Almagro foi o único cabeça de chave que entrou em quadra na quinta-feira e triunfou no Torneio de Buenos Aires. Segundo pré-classificado, o número 11 do mundo avançou ao derrotar o argentino Federrico Delbonis, 150.º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Nas quartas de final em Buenos Aires, Almagro vai duelar com o também argentino David Nalbandian. O número 85 do mundo avançou na quinta-feira ao bater o compatriota Juan Monaco, quinto pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Número 12 do mundo, o francês Gilles Simon, terceiro pré-classificado em Buenos Aires, foi eliminado na segunda rodada ao perder para o argentino Carlos Berlocq, 43º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 5/1.

Agora, Berlocq vai enfrentar o russo Igor Andreev, número 118 do mundo, que derrotou o espanhol Fernand Verdasco, sétimo cabeça de chave e 25º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Os outros dois duelos das quartas de final do Torneio de Buenos Aires já estavam definidos. O espanhol David Ferrer vai enfrentar o chileno Fernando González, enquanto o japonês Kei Nishikori medirá forças com o suíço Stanilas Wawrinka.

MEMPHIS

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Memphis, o norte-americano John Isner se classificou na noite de quinta-feira às quartas de final ao derrotar o compatriota Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. O próximo adversário do número 13 do mundo será o austríaco Jurgen Melzer, que passou pelo croata Ivan Dodig (2/6, 6/3 e 7/6).

Número 28 do mundo, o checo Radek Stepanek se garantiu nas quartas de final em Memphis ao superar o norte-americano Ryan Sweeting por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/3). Agora, ele vai duelar com o também local Sam Querrey, que passou pelo sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

O canadense Milos Raonic, campeão do Torneio de San Jose na semana passada, avançou às quartas de final em Memphis ao derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. O próximo oponente do cabeça de chave número 4 será o belga Oliver Rochus, que passou pelo norte-americano Ryan Harrison (6/4 e 7/5). O outro duelo das quartas de final em Memphis será entre o polonês Lukasz Kubot e o alemão Benjamin Becker.