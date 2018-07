Nicolas Kiefer anuncia aposentadoria do tênis

BERLIM - O tenista alemão Nicolas Kiefer, de 33 anos, anunciou em seu site oficial nesta quinta-feira que está se aposentando do tênis.

Ex-número quatro do ranking mundial, Kiefer contou que pretende passar mais tempo com sua filha Mabelle Emilienne, que nasceu em agosto. Sua última partida foi disputada apenas em junho, na eliminação para David Ferrer na primeira rodada de Wimbledon.

Atualmente na 722.ª colocação do ranking, Kiefer conquistou seis títulos de simples ao longo de sua carreira e disputou 19 finais no circuito da ATP. Também foi semifinalista do Aberto da Austrália em 2006, quando perdeu para o suíço Roger Federer.

Mas o grande feito da carreira de Kiefer foi obtido em 2004, quando conquistou a medalha de prata nas duplas da Olimpíada de Atenas, jogando ao lado de seu compatriota Rainer Schuettler.