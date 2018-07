Nieminen surpreende Del Potro e enfrentará Djokovic

Além de conseguir a vaga nas quartas de final do torneio, disputado em piso de saibro e que dá mil pontos no ranking da ATP ao vencedor, Nieminen conseguiu a primeira vitória diante de Del Potro na carreira. O finlandês era freguês do argentino e havia perdido os quatro confrontos anteriores entre eles.

A partida desta quinta foi marcada pelo equilíbrio, com muitas quebras de serviço para cada lado. No primeiro set, Nieminen conseguiu uma de vantagem e fechou em 6/4, mas no segundo foi a vez de Del Potro responder e fazer 6/4. Na parcial decisiva o equilíbrio foi mantido até no tie-break, mas o finlandês conseguiu abrir pequena vantagem no fim e ficou com a vitória.

Nieminen enfrentará nas quartas de final o sérvio Novak Djokovic. Também nesta quinta-feira, o tenista número 1 do mundo suou, mas conseguiu passar pelo argentino Juan Monaco de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, em 2 horas e 2 minutos de confronto.