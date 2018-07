Nieminen surpreende e elimina Berdych em Estocolmo

Na fase de quartas de final, Nieminen só conhecerá o seu adversário nesta quinta. Ele sairá do confronto entre o norte-americano James Blake, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia, e o alemão Matthias Bachinger, que saiu do qualifying e venceu a primeira na chave principal nesta quarta - bateu o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Outra surpresa esteve perto de acontecer em Estocolmo, mas o suíço Stanislas Wawrinka tratou de evitar qualquer resultado inesperado. O cabeça de chave número 5 derrotou o holandês Robin Haase por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 6/4 - e se classificou às quartas. Seu próximo rival poderá ser o compatriota Roger Federer, cabeça 1 e número 2 do mundo, que fará sua estreia apenas nesta quinta contra o norte-americano Taylor Dent.

Em outros jogos do dia, duas vitórias alemãs. Florian Mayer, que eliminou o espanhol Feliciano López na estreia, avançou às quartas ao ganhar do sueco Michael Ryderstedt por 2 sets a 0 - com duplo 6/4 - e Tobias Kamke passou pelo checo Jan Hajek por 2 a 0 (6/0 e 6/2).