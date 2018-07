Nieminen vence Benneteau e conquista título em Sydney O finlandês Jarkko Nieminen faturou neste domingo o título do Torneio de Sydney, na Austrália. Vindo do qualifying, ele derrotou na decisão o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. A final seria disputada no sábado, mas precisou ser adiada por conta da chuva.