Nieminen vence e será rival de Nadal em Montecarlo

E Nadal tem tudo para ter uma estreia tranquila em Montecarlo, pois Nieminen, atual 59.º do mundo, perdeu os cinco confrontos que travou até hoje com o atual hexacampeão do torneio, sendo três deles no saibro, piso predileto do espanhol. No último duelo entre os dois, em 2008, o tenista da Espanha arrasou o finlandês por 3 sets a 0, com 6/1, 6/3 e 6/1, no Grand Slam de Roland Garros.

E no caminho de Nadal na chave de Montecarlo está o francês Richard Gasquet, 13.º cabeça de chave, que nesta segunda-feira bateu o usbeque Denis Stomin por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. Com o triunfo, ele terá pela frente na segunda rodada o vencedor do confronto entre o espanhol Guillermo Garcia e o francês Vicent Millot.

Outro cabeça de chave que avançou à segunda rodada nesta segunda foi o espanhol Nicolas Almagro. Pré-classificado como nono maior favorito ao título, ele aplicou duplo 6/3 sobre o seu compatriota Marcel Granollers. Com isso, lutará por uma vaga nas oitavas de final contra o ganhador do duelo entre o argentino Máximo Gonzalez e o romeno Victor Hanescu.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, 12.º cabeça de chave, estreou com vitória sofrida nesta segunda ao bater o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Assim, se credenciou para encarar o croata Ivan Ljubicic na próxima fase.

Mas, se Tsonga avançou, o russo Mikhail Youzhny não conseguiu confirmar a condição de décimo cabeça de chave diante do alemão Florian Mayer, que ganhou por 6/3, 2/6 e 6/3. Com o resultado, o tenista da Rússia terá pela frente na segunda rodada o português Frederico Gil, que na estreia arrasou o ucraniano Sergiy Stakhovsky com parciais de 6/1 e 6/3.

O croata Marin Cilic, 15.º cabeça de chave, estreou com vitória tranquila em Montecarlo ao superar o italiano Filippo Volandri por 6/2 e 6/1. Com isso, irá medir forças na segunda rodada contra o ganhador da partida entre o espanhol Pere Riba e o italiano Portito Starace.

Outro cabeça de chave que assegurou lugar na segunda rodada foi o sérvio Viktor Troicki, pré-classificado como 11.º maior favorito, que na estreia eliminou Jean-Rene Lisnard, de Monaco, por 7/6 (7/4) e 6/1. Graças ao triunfo, ele jogará por um lugar nas oitavas de final contra o vencedor da partida entre o sul-africano Kevin Anderson e o italiano Fabio Fognini.

Já o russo Nicolay Davydenko, ex-número 3 do ranking mundial e hoje na 41.ª posição, acabou superado logo na estreia pelo holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4. Desta forma, o tenista da Holanda poderá encarar o austríaco Jurgen Melzer, sétimo cabeça de chave, na segunda rodada.

BELLUCCI - O brasileiro Thomaz Bellucci fará a sua estreia em Montecarlo nesta terça-feira, em jogo previsto para começar às 5h30 (horário de Brasília), contra o francês Gilles Simon, 24.º do mundo e cabeça de chave 16 da competição.

Após mais de 15 horas de treinos em quadra já em Montecarlo, Bellucci se mostrou confiante para o confronto. "Me sinto superadaptado ao torneio. Esses dias foram proveitosos, foi bom ter chegado antes, principalmente, porque o piso aqui está bem lento, como já prevíamos. Espero fazer uma boa estreia amanhã (terça)", disse o brasileiro, atual 31.º do mundo.

No único jogo que fez com Simon até hoje, Bellucci caiu por 3 sets a 0, no US Open de 2009. Porém, o confronto foi disputado em piso duro, bem diferente do saibro de Montecarlo, onde o brasileiro acabou derrotado na estreia no ano passado, diante do alemão Philipp Kohlschreiber.