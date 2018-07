Nishikori abandona e Seppi será adversário de Federer na final em Halle O italiano Andreas Seppi não precisou ficar nem 15 minutos em quadra neste sábado para se garantir na decisão do Torneio de Halle, na Alemanha. Pela segunda vez consecutiva, ele contou com a desistência de um rival para avançar na chave. Desta vez foi o japonês Kei Nishikori quem precisou abandonar a partida, ainda no primeiro set, quando perdia por 4 a 1.