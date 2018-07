Nishikori aplica 'pneu', mas sofre para bater italiano e avançar em Montecarlo

O japonês Kei Nishikori avançou às quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo nesta quinta-feira. Número 36 do mundo, ele arrancou bem, levou um susto na sequência, mas garantiu o triunfo sobre o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 2/6 e 6/3, em 1h46min de confronto.

+ Nadal arrasa russo e avança para enfrentar algoz de Djokovic em Monte Carlo

+ Thiem bate Djokovic de virada e avança às quartas de final

+ Bruno Soares cai em estreia nas duplas e Brasil dá adeus em Monte Carlo

Ex-Top 5, Nishikori luta para voltar à melhor forma em Montecarlo, após sofrer com lesões nos últimos meses. Nesta quinta, ele apresentou muitos altos e baixos ao longo da partida, mas fez valer sua maior qualidade diante do tenista número 62 do mundo.

Nishikori aproveitou quatro das nove oportunidades de quebra que teve, mas também cedeu nove break points a Seppi, que confirmou dois. Melhor para o japonês, que desempatou o confronto direto entre eles vencendo pela terceira vez, enquanto o italiano levou a melhor em duas.

Agora, Nishikori deverá ter um confronto mais complicado pelas quartas de final. Ele vai encarar o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 2, que sequer precisou entrar em quadra nas oitavas para avançar, graças à desistência de seu adversário, o canadense Milos Raonic.