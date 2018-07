Nishikori bate Benneteau e fatura título em Kuala Lumpur

O japonês Kei Nishikori confirmou a boa fase neste domingo ao conquistar o título do Torneio de Kuala Lumpur. Na final, o vice-campeão do US Open superou o francês Julien Benneteau, vice pela terceira vez consecutiva na Malásia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Nishikori chegou ao seu terceiro título da temporada e ao sexto da carreira. Aos 24 anos, o japonês vive sua melhor fase no circuito, ainda no embalo do segundo lugar em Nova York, no mês passado.

Atual número oito do mundo, ele se aproximou da vaga no ATP Finals. Nishikori ocupa o sexto lugar no ranking do ano, que define os classificados para o torneio que encerra a temporada, em novembro, em Londres. Apenas os oito melhores entram na disputa.

O japonês poderá ficar ainda mais perto do ATP Finals se for bem no Torneio de Tóquio, quando jogará diante de sua torcida, nesta semana. "Já estou pensando no título no Japão também", comentou o tenista.

Enquanto Nishikori comemora o melhor momento no circuito até agora, Julien Benneteau segue acumulando fracassos. Aos 32 anos, o veterano ainda sonha com seu primeiro título de nível ATP. Neste domingo, ele sofreu a décima derrota consecutiva em finais, a terceira em Kuala Lumpur.