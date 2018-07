Nishikori bate David Ferrer e torce pelo classificado Federer

Kei Nishikori sofreu um pouco, mas fechou com vitória a sua participação na primeira fase do ATP Finals, nesta quinta-feira, em Londres. O japonês venceu o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1, e manteve suas chances de classificação às semifinais do torneio que reúne os melhores tenistas da temporada.

Com duas vitórias e uma derrota em três partidas, o tenista oriental agora torce para que Roger Federer vença Andy Murray no jogo que fechará o Grupo B, a partir das 18 horas (de Brasília) desta quinta. Para avançar às semifinais, o britânico precisa bater o atual número 2 do ranking mundial em sets diretos, sendo que o suíço já assegurou classificação às semifinais devido ao set vencido por Ferrer diante de Nishikori. O fato tornou impossível que o japonês alcançasse o recordista de títulos de Grand Slam na classificação nos critérios de desempate.

Nishikori assumiu provisoriamente a vice-liderança da chave, enquanto Federer é o líder e Murray ocupa o terceiro lugar. Já Ferrer estreou apenas nesta quinta na competição após herdar o lugar do canadense Milos Raonic, que desistiu de jogar nesta última rodada por causa de uma lesão no quadríceps.

Antes de ficar mais próximo de ir às semifinais em Londres, o atual quinto colocado do ranking mundial foi superado por Ferrer no primeiro set do confronto desta quinta. Com duas quebras de saque, contra apenas uma do japonês, o espanhol abriu a vantagem inicial de 6/4.

Na segunda parcial, porém, Nishikori não ofereceu nenhuma chance de quebra ao atual décimo colocado da ATP e converteu um de três break points para devolver o 6/4. Já no terceiro e derradeiro set, o japonês foi muito superior ao aproveitar três de quatro oportunidades de quebra e, ao confirmar todos os seus serviços, fechou o jogo em 6/1, após uma hora e 56 minutos.