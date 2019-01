Nishikori bate Dimitrov e vai à semifinal no Torneio de Brisbane

Em um dos melhores jogos do Torneio de Brisbane, o japonês Kei Nishikori superou o búlgaro Grigor Dimitrov nesta quinta-feira e avançou à semifinal. O cabeça de chave número dois da competição australiana, de nível ATP 250, superou o número seis pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h40min.

Nishikori, que exibiu forte reação no circuito em 2018 após lesões, mostrou forte rendimento no saque, acertando até 79% dos pontos com o primeiro serviço. O atual número nove do mundo perdeu o saque por apenas uma vez e obteve três quebras sobre o 19º do ranking.

Com o triunfo, o japonês avançou à semifinal, quando terá pela frente o francês Jeremy Chardy, responsável por eliminar outro japonês da chave, Yasutaka Uchiyama, pelo placar de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4).

Outro tenista do Japão na chave, Taro Daniel se despediu da competição nesta quinta. "Lucky loser", ao substituir o espanhol Rafael Nadal na chave, ele foi batido pelo francês Jo-Wilfried Tsonga em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Ainda pelas quartas de final, Tsonga vai enfrentar o jovem australiano Alex de Minaur. Outro duelo das quartas terá o russo Daniil Medvedev contra o canadense Milos Raonic.