Nishikori bate Karlovic e fatura o Torneio de Memphis

MEMPHIS - Confirmando a condição de principal favorito, o japonês Kei Nishikori venceu o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/0), neste domingo à noite, e faturou o título do Torneio de Memphis.

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 realizado nos Estados Unidos e atual 16.º colocado do ranking da ATP, o tenista oriental conquistou o quarto título de sua carreira no circuito profissional, sendo este o primeiro obtido neste ano.

No jogo deste domingo, Nishikori garantiu a vantagem inicial de 6/4 ao aproveitar uma de duas chances de quebrar o saque de Karlovic. Já na segunda parcial, o japonês sofreu bem mais, pois precisou salvar sete break points, enquanto o croata confirmou todos os seus serviços. Desta forma, o set foi ao tie-break, no qual o campeão atropelou ao vencer sete pontos consecutivos e aplicar um 7 a 0.