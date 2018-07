Nishikori derrota Anderson e é tri do Torneio de Memphis

O japonês Kei Nishikori confirmou favoritismo ao conquistar, na noite deste domingo, o tricampeonato do Torneio de Memphis. Atual quinto colocado do ranking mundial, o tenista asiático ficou com a taça do ATP 250 norte-americano pelo terceiro ano seguido ao vencer o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em apenas uma hora e 15 minutos de partida, a primeira entre os dois no circuito profissional.

Esse foi o oitavo título de simples da carreira de Nishikori e o primeiro troféu erguido pelo japonês neste ano, no qual ele também avançou às quartas de final do Aberto da Austrália e foi à semifinal do Torneio de Brisbane.

Já Anderson, atual 15º tenista do mundo e segundo cabeça de chave da competição norte-americana, buscava o seu terceiro título de simples, mas acabou não conseguindo surpreender o principal favorito em Memphis.

No primeiro set da partida, o sul-africano até chegou a quebrar o saque do japonês por uma vez, mas Nishikori converteu dois de três break points para abrir a vantagem inicial de 6/4. Já na segunda parcial, o jogador oriental não ofereceu nenhuma chance de quebra a Anderson e, ao ser feliz na única chance que tinha de ganhar um game no serviço do rival, ficou mais próximo do título e depois serviu para liquidar o jogo.