Nishikori derrota Ferrer de novo em Madri e vai à semifinal

Como aconteceu no ano passado, o japonês Kei Nishikori levou a melhor sobre o local David Ferrer no Masters 1000 de Madri, na Espanha. Nesta sexta-feira, o atual número cinco do mundo venceu em sets diretos, pelo placar de 6/4 e 6/2, em apenas 1h12min, desta vez pelas quartas de final - em 2014, a partida foi válida pela semifinal.

Para ficar novamente entre os quatro melhores em Madri, Nishikori teve menos dificuldade em comparação à edição passada do torneio espanhol. O japonês foi mais consistente durante toda a partida, principalmente no saque. Ele quebrou o saque do anfitrião cinco vezes, duas no set inicial e três na segunda parcial.

Com a vitória, Nishikori ampliou a vantagem sobre Ferrer no confronto direto. Agora ele soma oito triunfos, contra quatro do espanhol, ex-número três do mundo.

Na semifinal, o japonês terá uma missão mais complicada pela frente. Ele vai enfrentar o escocês Andy Murray, que vem embalado no saibro. Nesta sexta, o britânico despachou o canadense Milos Raonic.

No retrospecto, Murray leva a melhor contra o rival oriental. Soma três vitórias, contra apenas uma de Nishikori. O japonês venceu justamente a última partida, no piso rápido do ATP Finals, no fim do ano passado, em Londres.