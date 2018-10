Nishikori derrota Gasquet e fará final em Tóquio com Medvedev

O japonês Kei Nishikori fez a festa da torcida da casa e garantiu vaga na decisão do Torneio de Tóquio neste sábado. Na semifinal do ATP 500, o tenista confirmou o favoritismo diante do francês Richard Gasquet e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1.

Cabeça de chave número 3 do torneio, Nishikori precisou de uma hora e meia para confirmar o favoritismo. Diante do oitavo favorito da competição, o japonês encaixou 10 aces e não cedeu sequer um break point. Em compensação, confirmou três dos oito que teve a seu favor.

Agora, na decisão, Nishikori terá pela frente o russo Daniil Medvedev, que deixou o qualifying para brigar pelo título. O número 32 do mundo garantiu vaga na final também neste sábado, ao derrotar o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Esta será apenas a segunda vez que os dois finalistas se enfrentarão, sendo que Nishikori venceu a anterior, este ano, em Montecarlo. O japonês, aliás, tenta conquistar seu primeiro torneio da ATP desde 2016. Por outro lado, Medvedev é o primeiro tenista vindo do qualifying a ir à final em Tóquio em 16 anos.