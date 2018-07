Nishikori e Cilic avançam na estreia em torneio na Suíça

Os dois cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira avançaram na estreia no Torneio da Basileia, ATP 500 disputado em quadras duras e cobertas. O japonês Kei Nishikori e o croata Marin Cilic triunfaram em dois sets e se garantiram nas oitavas de final.

Número 5 do mundo, Nishikori superou o sérvio Dusan Lajovic, o 77º colocado no ranking da ATP, por 7/5 e 6/1. Consistente no seu saque, o japonês salvou o único break point de Lajovic na partida. Além disso, converteu três, sendo dois no segundo set, para assegurar o seu triunfo. O seu próximo oponente vai sair do confronto entre o italiano Paolo Lorenzi e o francês Nicolas Mahut.

Já Cilic, o número 12 do mundo, superou o russo Mikhail Youzhny, o 51º colocado no ranking, por 6/4 e 6/2. Esse foi o décimo confronto entre eles, sendo o quinto vencido pelo croata. Para igualar o retrospecto, Cilic disparou 11 aces e conseguiu três quebras de serviço. Na próxima rodada na Basileia, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre os espanhóis Fernando Verdasco e Pablo Carreño Busta.

Também nesta segunda-feira, o argentino Federico Delbonis (48º colocado no ranking) aplicou um duplo 6/4 no russo Andrey Kuznetsov. Já o norte-americano Donald Young (83º) superou o ucraniano Illya Marchenko por 6/4 e 6/2.