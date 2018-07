Nishikori e Dimitrov avançam na estreia no Torneio de Brisbane

O japonês Kei Nishikori abriu a sua participação na temporada 2015 do tênis com vitória. Nesta quarta-feira, o número 5 do mundo estreou no Torneio de Brisbane, ATP 250 disputado em quadras rápidas, com um triunfo sobre o norte-americano Steve Johnson, 37.º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 20 minutos.

Vice-campeão do US Open no ano passado, Nishikori ganhou bye na primeira rodada do Torneio de Brisbane por ser o cabeça de chave número 2. Assim, o asiático já está classificado às quartas de final da competição australiana. E agora ele terá pela frente um tenista da casa, Bernard Tomic, número 53 do mundo, que avançou em Brisbane ao derrotar o compatriota Thanasi Kokkinakis (7/6 e 6/1).

Quem teve mais dificuldade do que Nishikori para triunfar na estreia em Brisbane foi Grigor Dimitrov, que precisou de uma virada para se garantir nas quartas de final. O número 11 do mundo derrotou o francês Jeremy Chardy, 31.º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (10/8).

Seu próximo adversário será o eslovaco Martin Klizan. O número 34 do mundo derrotou o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 23.º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (9/7), passando para as quartas de final em Brisbane.