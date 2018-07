Nishikori elimina algoz de Federer e encara Djokovic na semifinal em Roma

Kei Nishikori e Novak Djokovic vão fazer mais uma semifinal no saibro neste sábado. O confronto foi marcado nesta sexta-feira com a vitória do japonês sobre o austríaco Dominic Thiem, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, nas quartas do Masters 1000 de Roma. Mais cedo, o sérvio venceu o espanhol Rafael Nadal também por 2 a 0.

Será a segunda semifinal seguida entre os dois. Na semana passada, o número 1 do mundo levou a melhor sobre Djokovic no saibro de Madri. Uns meses antes, eles se enfrentaram na decisão do Masters de Miami e nas quartas de final do Aberto da Austrália. O sérvio também venceu nestes duelos. Ao todo, soma sete triunfos seguidos sobre Nishikori.

Atual número seis do mundo, o japonês ganhou o direito da revanche nesta sexta ao superar Thiem, que vem sendo um dos melhores tenistas da temporada, responsável pela eliminação do suíço Roger Federer nas oitavas de final.

A partida contra o austríaco foi dividida em dois momentos opostos no japonês em quadra. No primeiro set, Nishikori teve um início vacilante e perdeu o saque. Thiem, contudo, não aproveitou a liderança no placar e logo levou a virada. Na hora de fechar a parcial, o japonês voltou a hesitar, mas fechou o set.

Na segunda parcial, o 6º colocado do ranking foi mais constante. Chegou a ceder quatro chances de quebra ao austríaco, mas sustentou o saque e buscou a vitória sem maiores sustos.

A outra semifinal de Roma terá o escocês Andy Murray e o francês Lucas Pouille, que não precisou suar para avançar. Ele contou com a desistência do argentino Juan Monaco para alcançar a semifinal. Já Murray precisou superar o belga David Goffin por 6/1 e 7/5.