Nishikori elimina Ferrero na estreia em Buenos Aires O japonês Kei Nishikori, 17º colocado no ranking da ATP, avançou na estreia no Torneio de Buenos Aires, na Argentina, ao derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2, em 2 horas e 6 minutos.