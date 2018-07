Nishikori entra no ATP Finals e também garante Raonic

A lista de classificados para o ATP Finals foi fechada na noite desta sexta-feira. Ao eliminar o espanhol David Ferrer nas quartas de final do Masters 1000 de Paris, o japonês Kei Nishikori garantiu a sua vaga e também a do canadense Milos Raonic na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, em Londres, a partir do dia 9 de novembro.

Nishikori será o primeiro japonês a entrar na competição, que já tinha assegurados o sérvio Novak Djokovic, os suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, o croata Marin Cilic, o checo Tomas Berdych e o escocês Andy Murray. Destes, somente Nishikori, Cilic e Raonic são novatos - o canadense ganhou o lugar no torneio por causa da desistência de Rafael Nadal, que passará por uma cirurgia de apêndice.

O resultado da última partida do dia em Paris causou grande prejuízo a Ferrer. Além de ser eliminado do torneio, o tenista de 32 anos perdeu a chance de entrar na competição londrina. O espanhol, ex-número três do mundo, não ficava de fora do ATP Finals desde 2009.

Antes da competição de Londres, Nishikori terá um jogo complicado pela frente em Paris. O japonês vai duelar nas semifinais com o número 1 do mundo, Novak Djokovic. Mais cedo, o sérvio eliminou Andy Murray em sets diretos. No último confronto entre os dois tenistas, Nishikori levou a melhor sobre o líder do ranking, surpreendendo o então favorito na semifinal do US Open.