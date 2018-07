Nishikori estreia com vitória em Acapulco; Ferrer também triunfa

O japonês Kei Nishikori confirmou o bom momento para vencer o colombiano Alejandro Gonzales por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, e estrear com vitória no Torneio de Acapulco (México), na noite de terça-feira. Número 5 do ranking mundial, ele é o primeiro cabeça de chave da competição.

O triunfo foi o 200.º da carreira de Nishikori na ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), onde agora sustenta um estatística de 200 vitórias e 107 derrotas. Na segunda rodada, ele vai buscar a 201.ª contra o taiwanês Yen-Hsun Lu, número 61 do mundo, que passou pelo dominicano Victor Estrella Burgos na terça.

Outro que estreou vencendo foi o espanhol David Ferrer. Segundo cabeça de chave, o campeão do Brasil Open, no domingo, passou pelo holandês Igor Sijsling, apenas o 132.º do mundo, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Foi a 14.ª vitória de Ferrer na temporada, contra apenas uma derrota - para Nishikori, nas oitavas do Aberto da Austrália.

Todos os favoritos que jogaram terça em Acapulco ganharam. O búlgaro Grigor Dimitrov precisou de três sets para ganhar do sérvio Filip Krajinovic, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/0, enquanto o croata Ivo Karlovic ganhou do russo Teymuraz Gabashvili, também em três sets, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

Na segunda rodada, Ferrer paga o australiano Marinko Matosevic, Dimitrov encara o norte-americano Ryan Harrison e Karlovic joga contra o sérvio Dusan Lajovic. O ucrianiano Alexandr Dolgopolov, o sul-africano Kevin Anderson, o colombiano Santiago Giraldo e o alemão Benjamin Becker, os demais cabeças de chave de Acapulco, também estão na segunda rodada.