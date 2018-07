Nishikori ganha com facilidade em Barcelona e avança à decisão

Atualizado às 19h

O japonês Kei Nishikori segue mostrando por que é o principal favorito ao título do Torneio de Barcelona, na Espanha. Neste sábado, ele comprovou esta condição nas semifinais, ao passar com extrema tranquilidade pelo eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em somente 1h17min de partida.

Nishikori busca seu nono título na carreira, sendo o terceiro em nível ATP 500. Além de ser o cabeça de chave número 1, o japonês contou com a eliminação precoce de Rafael Nadal para chegar à decisão com todo o favoritismo. Passar por Klizan, 14.º cabeça de chave e número 28 do mundo, não foi tarefa complicada para o japonês.

No primeiro set, Nishikori foi preciso. Ele confirmou as duas oportunidades de quebra que teve e salvou os seis break points que cedeu ao rival. A segunda parcial, por sua vez, foi bem mais tranquila. O japonês não cedeu nenhuma oportunidade de quebra a Klizan e confirmou duas das oito que teve.

OUTRO FINALISTA

O espanhol Pablo Andújar está fazendo o torneio de sua vida nesta semana. Um dia depois da grande partida diante do italiano Fabio Fognini nas quartas de final, o tenista da casa conseguiu mais uma boa apresentação no ATP 500 de Barcelona: derrubou o cabeça 2 e número 8 do mundo David Ferrer com a vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em 1 hora e 45 minutos de partida.

Tanto está jogando a melhor semana de sua carreira profissional que Pablo Andújar fará neste domingo a sua primeira final de um torneio ATP 500. Ela será contra o japonês Kei Nishikori, atual número 5 do mundo. Em três jogos anteriores, o tenista oriental venceu dois deles, sendo que o espanhol venceu o único duelo no saibro em Madri há dois anos.

Atual 66.º colocado do ranking mundial da ATP, o espanhol, que já chegou a ser o 33.º do mundo, já foi duas vezes campeão do ATP 250 de Casablanca (Marrocos) e uma em Gstaad (Suíça), além de dois vices em Bucareste (Romênia) e um em Stuttgart (Alemanha). Nishikori tem oito títulos na carreira, sendo dois de nível 500, incluindo um na edição passada de Barcelona.