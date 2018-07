Nishikori ganha e dá empate ao Japão em contra Canadá na Davis

Kei Nishikori fez valer a sua condição de atual quarto tenista do ranking mundial para garantir ao Japão terminar empatado com o Canadá, nesta sexta-feira à noite, em Vancouver, o primeiro dia de disputas do confronto entre os dois países pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis.

O tenista nipônico venceu Vasek Pospisil por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 6/3, pouco depois de Milos Raonic ter arrasado Tatsuma Ito por 6/2, 6/1 e 6/2 e aberto vantagem para os canadenses. Estes foram os dois primeiros duelos de simples da série melhor de cinco partidas que definirá um classificado às quartas de final da competição.

Para este sábado está programado o jogo de duplas, para o qual Daniel Nestor e Vasek Pospisil estão pré-escalados para encarar Go Soeda e Yasutaka Uchiyama. Já o domingo prevê a inversão das partidas de simples desta sexta, com Raonic, hoje sexto tenista do mundo, travando com Nishikori um interessante embate de dois jogadores do Top 10, enquanto Ito e Pospisil deverão se enfrentar em seguida no quinto e derradeiro jogo.