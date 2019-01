Nishikori leva 59 aces, mas derrota Karlovic em cinco sets no Aberto da Austrália

Número nove do mundo, o japonês Kei Nishikori resistiu aos 59 aces do croata Ivo Karlovic, o 73º colocado no ranking da ATP, para derrotar o veterano, de 39 anos, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/6 (8/6), 5/7, 5/7 e 7/6 (10/7), avançando, nesta quinta-feira, à terceira rodada do Aberto da Austrália.

Nishikori não vem encontrando facilidades nesta edição do primeiro Grand Slam da temporada. O japonês havia perdido os dois primeiros sets da sua partida de estreia em Melbourne e dessa vez permitiu que Karlovic voltasse para o jogo após estar perdendo por 2 a 0.

Já no super tie-break do quinto set, Nishikori chegou a abrir 4/1, mas viu Karlovic virar para 7/6, antes de o japonês retomar a liderança de modo definitivo contra o croata, que já havia feito história nesta edição do Aberto da Austrália.

Afinal, Karlovic se tornou o homem mais velho a vencer uma partida no Aberto da Austrália desde Ken Rosewall em 1978. Além disso, quando ele ganhou na primeira rodada, se tornou o mais veterano a triunfar em simples em um Grand Slam desde que Jimmy Connors alcançou o segunda rodada no US Open em 1992, aos 40 anos.

O próximo adversário de Nishikori será o português João Sousa (44º colocado no ranking), que derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber (32º) por 7/5, 4/6, 7/6(7/4), 5/7 e 6/4.

Dominic Thiem, o número 8 do mundo, deixou o primeiro Grand Slam da temporada ao abandonar o duelo com o australiano Alexei Popyrin quando perdia para o 149º colocado no ranking por 7/5, 6/4 e 2/0. Na terceira rodada, o jovem local, de 19 anos, terá pela frente o francês Lucas Pouille.

Em um grande duelo nesta quinta-feira, o canadense Milos Raonic, o número 17 do mundo, avançou em Melbourne ao superar o suíço Stan Wawrinka, campeão do evento em 2014 e 59º colocado no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (8/6), 7/6 (13/11) e 7/6 7/5. Raonic disparou 39 aces em um duelo que durou 4 horas e 2 minutos.

Semifinalista do Aberto da Austrália no ano passado, o sul-coreano Hyeon Chung (25º) foi eliminado logo na segunda rodada da edição de 2019 do evento ao perder para o francês por Pierre-Hugues Herbert (55º) por 6/2, 1/6, 6/2 e 6/4, que será o próximo rival de Raonic em Melbourne.

Número 12 do mundo, o croata Borna Coric superou sem sustos o húngaro Marton Fucsovics, 38° colocado do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. Seu adversário no confronto por uma vaga nas oitavas de final vai ser o sérvio Filip Krajinovic, o número 93 do mundo.

O italiano Fabio Fognini, o número 13 do mundo, derrotou o argentino Leonardo Mayer, 53° colocado no ranking, por 7/6 (7/3), 6/3 e 7/6 (7/5). O seu próximo oponente vai ser o espanhol Pablo Carreno Busta (23º).

Também nesta quinta-feira, o russo Daniil Medvedev, o número 19 do mundo, derrotou o norte-americano Ryan Harrison (83º) e agora duelará com o belga David Goffin na terceira rodada. O canadense Denis Shapovalov e o australiano Alex Bolt também avançaram para a terceira rodada do Aberto da Austrália.