Nishikori passa por casaque na estreia e vai às quartas em Genebra

O japonês Kei Nishikori garantiu nesta terça-feira a classificação às quartas de final do Torneio de Genebra. Depois de folgar na primeira rodada no saibro suíço, o cabeça de chave número 2 passou sem maiores dificuldades pelo casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Em somente 1h22min, Nishikori exerceu sua superioridade diante do rival e arrancou para o triunfo. Longe de seu melhor momento, o número 9 do mundo busca apenas seu primeiro título do ano e, para isso, iniciou bem a caminhada em Genebra, passando pelo 88.º do ranking.

Com o triunfo, Nishikori foi o primeiro a garantir vaga nas quartas de final em Genebra. Por isso, ele espera para conhecer seu próximo adversário na Suíça, que sairá do confronto entre o sul-africano Kevin Anderson e o norte-americano Jared Donaldson.

Ainda nesta terça-feira, mas pela primeira rodada, o norte-americano Steve Johnson também confirmou o favoritismo na estreia. Cabeça de chave número 5, ele não teve maiores trabalhos para superar o francês Stephane Robert por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Já outro norte-americano cabeça de chave, Ryan Harrison, foi surpreendido e caiu logo na estreia. Nono favorito, ele perdeu para o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). O alemão Cedrik-Marcel Stebe e o argentino Horácio Zeballos também avançaram à segunda rodada.