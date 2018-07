Nishikori perde primeiro set, mas vai à decisão na Malásia

Em seu melhor momento no circuito, o japonês Kei Nishikori fez mais uma vítima no Torneio de Kuala Lumpur, na madrugada deste sábado, e garantiu sua presença na final na Malásia. Seu adversário será o experiente francês Julien Benneteau, que ainda sonha em conquistar seu primeiro título de nível ATP.

Nishikori, atual número oito do mundo, perdeu seu primeiro set na competição diante do finlandês Jarkko Nieminen, mas não deixou a vitória escapar. O vice-campeão do US Open venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, e se credenciou para disputar a quinta final do ano - foi campeão em Barcelona e Memphis (EUA).

Benneteau, por sua vez, vive situação oposta no circuito. Aos 32 anos, ele se esforça para permanecer no Top 30 do ranking e ainda busca sua primeira conquista no circuito da ATP. Neste domingo, ele disputará sua décima final. Para tanto, terá que superar as derrotas nas decisões de Kuala Lumpur em 2013 e 2012.

Apesar do péssimo retrospecto em finais, o francês conta com a confiança de ter eliminado neste sábado o letão Ernests Gulbis, segundo cabeça de chave do torneio, por duplo 6/4. Um dos jovens mais respeitados do circuito, Gulbis ocupa a posição de número 13 do ranking.