Nishikori sobe para 4º e Federer volta a cair no ranking da ATP

Às vésperas do ATP Finals, que encerrará a temporada 2016, o ranking da ATP sofreu quatro alterações em seu Top 10, na lista atualizada nesta segunda-feira. O principal destaque foi a subida do japonês Kei Nishikori do quinto para o quarto posto. O francês Gael Monfils e o austríaco Dominic Thiem também galgaram posições, em detrimento da queda do suíço Roger Federer.

Nishikori igualou sua melhor posição no ranking ao ser vice-campeão do Torneio da Basileia, na Suíça, no fim de semana. Ele desbancou o canadense Milos Raonic, que caiu para o quinto lugar, e se aproximou do suíço Stan Wawrinka, terceiro colocado. A disputa pelas primeiras posições esquentará nas três próximas (e últimas) semanas da temporada, com as disputas do Masters 1000 de Paris e o próprio ATP Finals.

Gael Monfils e Dominic Thiem subiram na lista divulgada nesta segunda por causa da queda de Federer, que não defendeu os pontos do vice-campeonato da Basileia neste ano. O suíço encerrou a temporada de forma precoce e só voltará a competir no próximo ano. Ele caiu do sétimo para o nono lugar na lista da ATP e deve deixar o Top 10 na semana que vem.

O Top 10 é fechado pelo croata Marin Cilic, que está na briga por uma das duas últimas vagas restantes para disputar o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Campeão na Basileia, Cilic subiu duas posições e figura agora em 10º lugar. No ranking da temporada, que define os classificados para o Finals, ele é o 9º colocado.

Na outra ponta do Top 10, o sérvio Novak Djokovic segue sustentando a ponta, mesmo sem entrar em quadra. Contudo, sua liderança nunca esteve tão ameaçada pelo escocês Andy Murray. Embalado nesta reta final da temporada, o tenista britânico faturou o título em Viena, seu terceiro troféu consecutivo.

No momento, a diferença do segundo para o primeiro colocado do ranking é de 1.915 pontos, o que pode ser anulado no Masters de Paris e no Finals. Djokovic está ameaçado porque defende o título nas duas competições. Se não repetir o desempenho neste ano, poderá deixar o topo do ranking.

BRASILEIROS

Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva sofreram pequenas quedas na lista atualizada nesta segunda. Os dois primeiros perderam apenas uma posição, enquanto Rogerinho caiu duas colocações. Bellucci aparece agora em 59º e deve cair um pouso mais porque decidiu encerrar a temporada na semana passada para cuidar de dores nas costas. Ele só voltará a competir em 2017.

Monteiro, que caiu para 81º, também abreviou a temporada nesta reta final em razão de problemas físicos. Em 107º, Rogerinho segue competindo. Ele tenta somar o máximo possível de pontos neste fim de ano para voltar ao Top 100 e ganhar vaga direta na chave principal do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da nova temporada, em janeiro de 2017.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.900 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 10.985

3º - Stan Wawrinka (SUI), 5.865

4º - Kei Nishikori (JAP), 4.905

5º - Milos Raonic (CAN), 4.690

6º - Rafael Nadal (ESP), 4.080

7º - Gael Monfils (FRA), 3.635

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.250

9º - Roger Federer (SUI), 3.220

10º - Marin Cilic (CRO), 3.100

11º - Tomas Berdych (RCH), 3.060

12º - David Goffin (BEL), 2.780

13º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.460

14º - Nick Kyrgios (AUS), 2.460

15º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.385

16º - David Ferrer (ESP), 2.135

17º - Lucas Pouille (FRA), 2.106

18º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.035

19º - Richard Gasquet (FRA), 1.975

20º - Ivo Karlovic (CRO), 1.760

59º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 816

81º - Thiago Monteiro (BRASIL), 687

107º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 575

122º - João Souza (BRASIL), 500