Nishikori sofre, mas vence de virada em estreia no Torneio de Tóquio

Com o triunfo, o tenista japonês, segundo cabeça de chave da competição, se credenciou para enfrentar na segunda rodada o norte-americano Sam Querrey, que em outro jogo do dia eliminou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 7/6 (7/5) e 6/4.

Hoje na 38ª posição do ranking mundial, Coric, revelação de apenas 18 anos de idade, começou o duelo desta segunda-feira com tudo e surpreendeu Nishikori. Ele aproveitou duas de cinco chances de quebrar o saque do japonês e confirmou todos os seus serviços para fazer 6/2.

A partir da segunda parcial, porém, o grande nome da história do tênis japonês reagiu de forma avassaladora. Desta vez sem ser superado com o saque na mão, o astro da casa converteu dois de cinco break points e empatou o jogo com um 6/1. Na derradeira parcial, por sua vez, o tenista nipônico voltou a conquistar duas quebras e confirmou todos os seus saques para fechar o confronto em 6/2, após 2h08min de duelo.

Outro japonês que estreou com vitória em Tóquio nesta segunda-feira foi Tatsuma Ito. Ele superou o seu compatriota Yoshihito Nishioka, também de virada, com 3/6, 6/0 e 7/5, e terá pela frente na segunda rodada o vencedor da partida entre o suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 1 do torneio, e o checo Radek Stepanek.

Em outra partida disputada nesta segunda-feira, o checo Jiri Vesely também se garantiu na próxima fase ao passar pelo japonês Yasutaka Uchiyama por duplo 6/4. O seu próximo adversário será o ganhador do duelo entre o francês Gilles Simon e o russo Mikhail Youzhny, programado para esta terça.