Nishikori sofre, mas vence na estreia em Buenos Aires

O japonês Kei Nishikori iniciou seu giro pelo saibro da América do Sul com uma vitória suada sobre o argentino Diego Schwartzman, nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Buenos Aires. O número cinco do mundo, que também será a principal estrela do Rio Open, precisou buscar a virada para vencer o tenista local pelo placar de 5/7, 6/2 e 6/2.

Irregular no saque, o cabeça de chave número 1 na capital argentina cedeu 11 break points ao adversário, 50º do ranking, e acabou sofrendo três quebras de saque na partida, duas delas no set inicial. Foi somente na segunda parcial que ele iniciou a reação, apostando mais no saque e impondo pressão a Schwartzman.

Após 2h04min, o tenista da casa não resistiu ao volume de jogo do japonês e cedeu a vitória no primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. Com o resultado, Nishikori avançou às quartas de final, quando terá pela frente o português João Sousa, que venceu nesta quarta o local Federico Delbonis por 7/5 e 6/3.

Em outro jogo finalizado nesta noite em Buenos Aires, o espanhol Pablo Carreño derrotou o italiano Alessandro Giannessi em três sets, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. Nas quartas, ele vai duelar com o compatriota Albert Ramos.

EUA

No Torneio de Memphis, de nível ATP 250, o belga Steve Darcis, sétimo cabeça de chave, se despediu na segunda rodada ao ser derrotado pelo bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Pela mesma rodada, Donald Young bateu Reilly Opelka em duelo de tenistas da casa, pelo placar de 7/6 (7/3) e 6/3. Nas quartas de final, Young poderá cruzar com o compatriota John Isner, segundo cabeça de chave.

Ainda pela rodada de abertura da competição, o casaque Mikhail Kukushkin superou o alemão Benjamin Becker por 6/3 e 6/4, enquanto o georgiano Nikoloz Basilashvili derrotou o australiano Jordan Thompson, com direito a um "pneu": 6/3 e 6/0. Basilashvili será o adversário de estreia do croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 1 do torneio e maior favorito ao título.