Nishikori sua, mas vence espanhol e avança às semis em Barcelona

Grande favorito ao título do Torneio de Barcelona, principalmente após a queda de Rafael Nadal, o japonês Kei Nishikori confirmou esta condição diante de outro espanhol, Roberto Bautista Agut, nesta sexta-feira. O cabeça de chave número 1 teve dificuldade, mas passou pelo adversário por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, e avançou às semifinais da competição.

Nishikori precisou de 1h41min em quadra, mas arrancou sua segunda vitória em duas partidas diante de Agut. Agora, o japonês espera para conhecer seu próximo adversário, que sairá do duelo entre o eslovaco Martin Klizan, cabeça de chave número 14, e o espanhol Tommy Robredo, nono favorito.

Nesta sexta, Nishikori começou atropelando o número 16 do mundo, conseguiu duas quebras logo de cara e arrancou para uma fácil vitória no primeiro set. No segundo, contudo, Agut quebrou o japonês logo de cara. No nono game, quando sacava para fechar, viu o adversário ter três oportunidades de quebra, mas deu a volta por cima e igualou o jogo.

No terceiro e decisivo set, novamente Nishikori deslanchou. O japonês mostrou por que é o número cinco do mundo e perdeu somente o primeiro game no saque do adversário. Com mais duas quebras e sem ceder sequer um break point a Agut, abriu vantagem e confirmou o triunfo.