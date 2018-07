Nishikori supera Murray na estreia no ATP Finals

Primeiro tenista asiático a participar do ATP Finals, o japonês Kei Nishikori começou bem a sua participação no torneio em Londres. Neste domingo, o número 5 do mundo derrotou o britânico Andy Murray, sexto colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

O duelo entre Nishikori e Murray foi o primeiro da chave de simples desta edição do ATP Finals, sendo válido pelo Grupo B. E a primeira rodada deste grupo será completada ainda neste domingo com o duelo entre o suíço Roger Federer e o canadense Milos Raonic.

Nishikori e Murray fizeram um confronto equilibrado e, principalmente, com muitos vacilos no primeiro set, com 30 erros não-forçados, sendo 16 do britânico. Murray conseguiu uma quebra de saque no quinto game, que acabou sendo devolvida em seguida pelo japonês. No décimo game, Nishikori converteu mais um break point e fechou a parcial em 6/4.

Embalado, Nishikori abriu 3/0 no segundo set com uma quebra de saque no segundo game. Murray, porém, conseguiu reagir e devolveu a quebra no sétimo game, fazendo 4/4. Novamente no décimo game, porém, o japonês converteu um break point para vencer a parcial por 6/4 e o jogo por 2 sets a 0. Assim, conquistou a sua primeira vitória em quatro confrontos com Murray.