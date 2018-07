Nishikori triunfa em Roland Garros e agora espera por Bellucci

O tenista japonês Kei Nishikori estreou com vitória neste domingo em sua campanha no Torneio de Roland Garros. O cabeça de chave número cinco venceu o tenista da casa, o francês Paul-Henri Mathieu, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/1. Com a vitória, o japonês espera agora o vencedor da partida entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o australiano Marinko Matosevic, número 100 do mundo. Bellucci estreia nesta segunda-feira no torneio francês após vencer seu quarto título na carreira, ao derrotar no sábado o português João Sousa na final do ATP 250 de Genebra.

Em outros resultados em Paris, o espanhol Marcel Granollers venceu o alemão Matthias Bachinger também por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5). Agora, Granollers encara na segunda rodada o suíço número 2 do mundo Roger Federer, que bateu o colombiano Alejandro Falla na estreia. Outro suíço, o cabeça de chave nº 8 do torneio, Stan Wawrinka, encara o sérvio Dusan Lajovic, que bateu neste domingo o argentino Máximo González por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/1.

O Torneio de Roland Garros também reservou surpresas na primeira rodada. O cabeça de chave número 25, o croata Ivo Karlovic, perdeu para o cipriota Marcos Baghdatis por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4. O espanhol Guillermo García-Lopez, outro cabeça de chave, nº 26, foi eliminado pelo americano Steve Johnson por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (1/7), 3/6 e 6/3.

Nas outras partidas, os resultados confirmaram a lógica. O francês Jo-Wilfried Tsonga, cabeça de chave 14, passou por cima do sueco Christian Lindell, vencendo por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/2. O letão Ernests Gulbis, cabeça 24, também fez 3 sets a 0 no holandês Igor Sijsling, com parciais de 6/4, 6/4 e 7-6 (7/3). Os espanhóis Roberto Bautista Agut, cabeça de chave nº 19, e Pablo Andujar também venceram por 3 sets a 0 seus respectivos adversários, o alemão Florian Mayer e o espanhol Albert Ramos-Vinolas. O alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça 22, passou pelo japonês Go Soeda, também por 3 a 0, assim como o francês Nicolas Mahut, que bateu o belga Kimmer Coppejans.

O israelense Dudi Sela também fez 3 a 0 em Mikhail Kukushkin, do Kazaquistão, assim como o checo Lukas Rosol em cima do sueco Elias Ymer. O bósnio Damir Dzumhur venceu o russo Mikhail Youzhny por abandono.